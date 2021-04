US-Ölriese Exxon schreibt wieder schwarze Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Exxon Mobil":

IRVING (dpa-AFX) - Der größte US-Ölmulti ExxonMobil hat nach einer Verlustserie in der Corona-Krise zu Jahresbeginn erstmals seit Ende 2019 wieder Gewinn gemacht.



In den drei Monaten bis Ende März verdiente Exxon unterm Strich 2,7 Milliarden Dollar (2,2 Mrd Euro), wie der Konzern am Freitag im texanischen Irving mitteilte. Vor einem Jahr hatte die Bilanz ein Minus von 610 Millionen Dollar ausgewiesen. Insgesamt war 2020 ein Verlust von mehr als 20 Milliarden Dollar angefallen.

Der Start ins neue Jahr verlief dank kräftig gestiegener Ölpreise weitaus besser. Exxon erhöhte den Umsatz um rund fünf Prozent auf 59,1 Milliarden Dollar und steigerte die Ölroduktion zum Vorquartal um drei Prozent auf 3,8 Millionen Barrel (je 159 Liter) pro Tag. Die Quartalszahlen übertrafen die Erwartungen der Analysten deutlich. Dennoch reagierte die Aktie vorbörslich zunächst mit leichten Verlusten. Der Kurs hatte seit Jahresbeginn allerdings auch schon um 43 Prozent zugelegt./hbr/mis