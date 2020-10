US-Ölriese Chevron schreibt weiter rote Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Chevron":

SAN RAMON (dpa-AFX) - Der zweitgrößte US-Ölkonzern Chevron hat auch im dritten Quartal einen Verlust erlitten.



Unterm Strich fiel ein Minus von 207 Millionen Dollar (177 Mio Euro) an, wie das Unternehmen am Freitag im kalifornischen San Ramon mitteilte. Zum Vergleich: Vor einem Jahr hatte noch ein Nettogewinn von 2,6 Milliarden Dollar zu Buche gestanden. Die schwachen Zahlen reflektierten vor allem die Auswirkungen von Covid-19, erklärte Vorstandschef Michael Wirth. "Die Weltwirtschaft läuft weiterhin auf niedrigerem Niveau als vor der Pandemie, was die Nachfrage nach unseren Produkten belastet".

Insgesamt brachen die Erlöse um gut 30 Prozent auf 24,5 Milliarden Dollar ein. Chevron stemmt sich mit drastischen Kostensenkungen gegen die Krise - die Ausrüstungsinvestitionen gingen um 48 und die Betriebsausgaben um 12 Prozent zurück. Zudem ist das Unternehmen dabei, etwa 10 bis 15 Prozent seiner knapp 45 000 Mitarbeiter zu entlassen. Die Aktie reagierte vorbörslich mit leichten Verlusten, seit Jahresbeginn ist der Kurs bereits um 43 Prozent gesunken. An der Wall Street war mit deutlich höheren Umsätzen gerechnet worden./hbr/mis