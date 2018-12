US-Notenbanker Williams spricht sich für weitere allmähliche Zinserhöhungen aus

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Notenbanker John Williams hält weitere allmähliche Leitzinserhöhungen in den USA für angemessen.



Mit weiteren graduellen Anhebungen würden die Ziele der US-Notenbank Fed am besten erreicht, sagte der stellvertretende Präsident der US-Notenbank am Dienstag in New York. Am Markt wird fest damit gerechnet, dass die US-Notenbank den Zinserhöhungspfad fortsetzen und den Leitzins im Dezember um weitere 0,25 Prozentpunkte in eine Spanne zwischen 2,25 und 2,50 Prozent anheben wird.

Williams zufolge werde die amerikanische Wirtschaft weiter kräftig wachsen. Dafür biete die Fiskalpolitik Rückenwind. "Die Inflation ist sehr nah an unserem langfristigen Ziel von 2 Prozent", sagte der Vorsitzende der regionalen Notenbank von New York. Außerdem gebe es Anzeichen für steigende Löhne. Er erwarte, dass sich die Inflation etwas über zwei Prozent bewegen werde./elm/jkr/jha/