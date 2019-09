US-Notenbanker Rosengren gegen weitere Zinssenkung

NEW YORK (dpa-AFX) - Mit Eric Rosengren hat sich ein stimmberechtigtes Mitglied im geldpolitischen Ausschuss der US-Notenbank Fed gegen eine weitere Zinssenkung ausgesprochen.



Es brauche keinen weiteren Stimulus durch den Fed, sagte Rosengren am Freitag auf einer Veranstaltung in New York. Es gebe zwar klare Anzeichen von Gegenwind für die US-Wirtschaft, allerdings liefere die Geldpolitik bereits ausreichende Unterstützung.

Wie Rosengren weiter sagte, scheint die US-Wirtschaft die Auswirkungen der Handelskonflikte und die Konjunkturflaute in Regionen außerhalb der USA zu verkraften. In der US-Notenbank Fed herrscht derzeit Uneinigkeit in der Frage der weiteren Geldpolitik. Rosengren hatte bei der Zinsentscheidung am Mittwoch gegen die Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte gestimmt./jkr/stw