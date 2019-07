US-Notenbankchef Powell: Würde nicht auf Aufforderung Trumps zurücktreten

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der US-Notenbank-Vorsitzende, Jerome Powell, will sich von US-Präsident Donald Trump nicht zum Rücktritt drängen lassen.



Eine entsprechende Frage von Mitgliedern des US-Repräsentantenhauses am Mittwoch in Washington, ob er seine Sachen packen und gehen würde, falls Trump ihn anriefe und zum Gehen auffordere, verneinte er."Natürlich würde ich das nicht tun. Meine Antwort wäre nein", sagte Powell. Das Gesetz gebe ihm eindeutig eine vierjährige Amtszeit, die er ableisten wolle.

Trump hatte Powell immer wieder heftig kritisiert und Zinssenkungen gefordert. Zudem gab es Medienberichte, laut denen im Weißen Haus über die Absetzung von Powell nachgedacht wurde./jsl/elm/he