US-Notenbank verlängert Corona-Kreditprogramme bis zum Jahresende

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Fed hat die meisten ihrer in der Corona-Pandemie aufgelegten Notfallkreditprogramme um drei Monate bis zum Jahresende verlängert.



Die Entscheidung soll den Teilnehmen die Sicherheit geben, dass sie weiter verfügbar seien, heißt es in einer am Dienstag in Washington veröffentlichten Mitteilung. Der Wirtschaft, die weiter unter der Pandemie leide, solle so geholfen werden. Die Notkreditprogramme wurden bisher eher zögerlich angenommen.

Die Verlängerung gilt für sieben der neun aufgelegten Programme. Das Programm für die Kommunen war von Anfang an bis zum Jahresende aufgelegt. Das Programm für Unternehmensgeldmarktpapiere (Commercial Papers) läuft bis zum 17. März 2021. Das Statement wurde vor dem Beginn der zweitägigen Zinssitzung der Fed veröffentlicht./jsl/he