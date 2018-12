US-Notenbank signalisiert vorsichtigeren Kurs

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Fed signalisiert einen etwas vorsichtigeren Straffungskurs.



Sie stellt jetzt "einige weitere graduelle" Leitzinserhöhungen in Aussicht. Dies teilte die Fed nach ihrer zweitägigen Sitzung am Mittwoch in Washington mit. Im November hatte sie noch von "weiteren graduellen" Zinserhöhungen gesprochen.

Die Risiken für den wirtschaftlichen Ausblick seien in etwa ausgewogen. Die Wirtschaft wachse mit einem hohen Tempo, schreibt die Fed. Der Aufbau von Arbeitsplätzen sei stark. Man erwarte, dass sich die Inflation mittelfristig um das Ziel von zwei Prozent bewege. Die Aussagen zur wirtschaftlichen wurden im Vergleich zur letzten Sitzung November kaum verändert.

Die Fed hatte zuvor wie erwartet ihren Leitzins um 0,25 Prozentpunkte angehoben. Diese Entscheidung war einstimmig gefallen. Vor der Entscheidung hatte US-Präsident Donald Trump mehrfach Kritik an dem Straffungskurs der Notenbank geäußert. Fachleute hatten vor einer Gefahr für die Unabhängigkeit der Fed gewarnt./jsl/bgf/mis