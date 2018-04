US-Notenbank schlägt neue Kapitalvorschriften vor

Weitere Suchergebnisse zu "Goldman Sachs":

Washington (dpa) - Die US-Notenbank Federal Reserve hat neue Kapitalvorschriften für den Finanzsektor vorgeschlagen.



Ziel sei es, die Regeln für große Banken zu vereinfachen, teilte die Fed am Dienstag in Washington mit. Zugleich solle aber sichergestellt werden, dass die Geldhäuser starke Finanzpolster beibehalten, um in Krisenszenarien weiter Kredite vergeben zu können.

Die Notenbank legt damit den Grundstein für die erste Reform der im Zuge der Finanzkrise von 2008 beschlossenen Kapitalvorschriften. Sie sollten unter anderem verhindern, dass Banken erneut mit Steuergeld gerettet werden müssen. US-Präsident Donald Trump beabsichtigt generell einen weitreichenden Regelabbau im Finanzsektor, der seiner Meinung nach unter zu vielen Vorschriften und Gesetzen leidet.

Ob die neuen Regeln für Großbanken höhere oder geringere Kapitalpuffer bedeuten, soll aber vom jeweiligen Institut abhängen. Die Fed sagte, sie wolle die Vorschriften stärker an den Geschäftsmodellen ausrichten. Das würde sich auch auf den jährlichen Stresstest auswirken, der die Krisenfestigkeit von großen Finanzkonzernen prüfen soll. Banken und andere Interessengruppen haben nun 60 Tage Zeit, um sich zu den Vorschlägen zu äußern./hbr/DP/he