US-Notenbank pumpt mehr Liquidität in den Geldmarkt

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die amerikanische Notenbank Fed hat die Versorgung der Geschäftsbanken mit zusätzlicher Liquidität verstärkt.



Mit dem heutigen Donnerstag werde das Volumen der Zusatzliquidität, das den Geldhäusern über Nacht angeboten wird, auf 120 Milliarden US-Dollar erhöht, teilte die Fed am späten Mittwochabend mit. Bisher wurden nur bis zu 75 Milliarden Dollar zusätzlich in den Markt gepumpt.

Außerdem werde das Volumen der 14-tägigen Refinanzierungsgeschäfte von zuletzt 35 Milliarden Dollar auf 45 Milliarden Dollar angehoben. Die Notenbank reagiert bereits seit September mit zusätzlichen Geldspritzen auf eine angespannte Lage am Interbankenmarkt in den USA. Mitte September war der Zins für Bankenliquidität zeitweise bis auf zehn Prozent gestiegen. Seitdem hatte sich die Lage tendenziell entspannt. In den vergangenen Tagen waren die Marktzinsen aber wieder etwas gestiegen.

Mit der Anhebung des Volumens, das den Banken täglich angeboten wird, will die Fed die Versorgung mit Liquidität sicherstellen. Ein erneuten deutlichen Anstieg der Zinsen auf dem amerikanischen Geldmarkt soll somit vermieden werden./jkr/bgf/fba