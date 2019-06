US-Notenbank lässt Zinsen weiter unverändert

WASHINGTON (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hat den Leitzins am Mittwoch unverändert belassen. Der Leitzinssatz bewegt sich damit weiterhin in einer Spanne zwischen 2,25 und 2,50 Prozent, teilte die Zentralbank am Nachmittag (Ortszeit) mit. "The Committee continues to view sustained expansion of economic activity, strong labor market conditions, and inflation near the Committee`s symmetric 2 percent objective as the most likely outcomes, but uncertainties about this outlook have increased", hieß es in der Erläuterung.

Beobachter hatten diese Entscheidung erwartet. Zuletzt hatte die Fed den Leitzins Mitte Dezember angehoben.

Foto: über dts Nachrichtenagentur