US-Notenbank lässt Zinsen unverändert

WASHINGTON (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hat den Leitzins am Mittwoch unverändert belassen. Der Leitzinssatz bewegt sich damit weiterhin in einer Spanne zwischen 2,25 und 2,50 Prozent, teilte die Zentralbank am Nachmittag (Ortszeit) mit. Beobachter hatten diese Entscheidung erwartet.

Zuletzt hatte die Fed den Leitzins Mitte Dezember angehoben.

Foto: über dts Nachrichtenagentur