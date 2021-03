US-Notenbank lässt Leitzinsen unverändert

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Fed hat ihre sehr lockere Geldpolitik bestätigt. Der Leitzins bleibt in der Spanne von 0,00 bis 0,25 Prozent, teilte die Notenbank am Mittwoch in Washington mit.



Ökonomen hatten mit der Entscheidung gerechnet. Die Fed versucht mit ihrer lockeren Geldpolitik, die Folgen der Corona-Pandemie für die US-Wirtschaft abzufedern./jsl/jkr/fba