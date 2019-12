US-Notenbank lässt Leitzins unverändert

WASHINGTON (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hat den Leitzins am Mittwoch unverändert belassen. Der Leitzinssatz bewege sich weiterhin in einer Spanne zwischen 1,5 und 1,75 Prozent, teilte die Zentralbank am Nachmittag (Ortszeit) mit. "The Committee judges that the current stance of monetary policy is appropriate to support sustained expansion of economic activity, strong labor market conditions, and inflation near the Committee`s symmetric 2 percent objective", hieß es in einer Mitteilung der Fed.

Beobachter hatten diese Entscheidung erwartet. Zuletzt hatte die Fed den Leitzins drei Mal in Folge gesenkt.

