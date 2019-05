US-Notenbank bestätigt geduldigen Kurs in der Geldpolitik - Minutes

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Fed hat ihre abwartende Haltung in der Geldpolitik erneut bestätigt.



Die "geduldige" Vorgehensweise sei noch "für einige Zeit" angemessen , wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Protokoll ("Minutes") der Zinssitzung am 1. Mai hervorgeht. Viele Währungshüter hätten außerdem die Einschätzung von Notenbankpräsident Jerome Powell gestützt, dass der jüngste Rückgang der Inflation in den USA nur vorübergehend sei.

Die US-Notenbank hatte Anfang Mai an ihrem vorsichtigen geldpolitischen Kurs festgehalten und mitgeteilt, dass sie weiter geduldig vorgehen werde. Mit dieser Formulierung wurde den Finanzmärkten unveränderte Leitzinsen in Aussicht gestellt. Den Leitzins hatte sie damals in einer Spanne von 2,25 bis 2,50 Prozent belassen./jkr/he