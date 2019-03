US-Notenbank: Wirtschaftswachstum schwächt sich zu Jahresbeginn ab

WASHINGTON (dpa-AFX) - Das Wachstum der US-Wirtschaft hat sich nach Einschätzung der US-Notenbank Fed zu Jahresbeginn etwas abgeschwächt.



In 10 von 12 Notenbankdistrikten habe die wirtschaftliche Aktivität nur noch "geringfügig bis moderat" zugelegt, hieß es in dem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht ("Beige Book"). In ihrem letzten Konjunkturbericht hatte sie noch von einem "mäßigen bis moderaten" Wachstum gesprochen.

In rund der Hälfte der Distrikte hat die vorübergehende Schließung von Regierungsbehörden (Government-Shutdown) die wirtschaftliche Aktivität gedämpft. Betroffen gewesen seien beispielsweise der Einzelhandel, Autoverkäufe, Tourismus und Gastronomie.

Das Beige Book beruht auf einer Umfrage unter Unternehmen. Zudem werden auch Ökonomen, Marktexperten und andere Geschäftskontakte befragt. Es wurden Daten berücksichtigt, die bis zum 25. Februar eingegangen waren./jsl/jha/