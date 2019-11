US-Notenbank: Wirtschaft wächst weiter leicht - Ausblick positiv

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank sieht die Wirtschaft in den Vereinigten Staaten auf einem leichten Expansionskurs.



Diese sei mit einem "mäßigen" Tempo gewachsen, teilte die Fed in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht ("Beige Book") mit. Die regionalen Notenbanken verzeichneten stabile Konsumausgaben und Zeichen einer Verbesserung in der Industrie der größten Volkswirtschaft der Welt.

Damit hat die Notenbank die Wortwahl etwas verändert und die Einschätzung klingt etwas optimistischer als im Oktober. Damals hatte die Fed das Wachstum noch als "leicht bis gemäßigt" bezeichnet. Der Ausblick für die weitere konjunkturelle Entwicklung sei allgemein positiv, hieß weiter in dem Bericht. Es werde auch im kommenden Jahr ein Wirtschaftswachstum erwartet.

Das Beige Book beruht auf einer Umfrage unter Unternehmensvertretern. Zudem werden auch Ökonomen, Marktexperten und andere Geschäftskontakte befragt. Es wurden Daten berücksichtigt, die bis zum 18. November eingegangen waren./jkr/he