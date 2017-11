US-Notenbank: Wirtschaft wächst weiter - Preisauftrieb verstärkt

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Wirtschaft der USA bleibt nach Einschätzung der US-Notenbank Fed weiter auf Wachstumskurs.



Die Konjunktur habe in allen zwölf Notenbankdistrikten leicht bis mäßig zugelegt, heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht der Fed ("Beige Book"). Es habe zudem eine leichte Verbesserung der Aussichten gegeben.

Gegenüber dem Zeitpunkt der vorangegangenen Veröffentlichung habe sich der Preisauftrieb zudem verstärkt, hieß es weiter. Trotz eines gut ausgelasteten Arbeitsmarkt bleibe das Lohnwachstum jedoch nur leicht bis mäßig. Der Bericht bezieht sich auf die Monate Oktober und November. Die Daten wurden bis zum 17. November erhoben. Der Euro reagierte kaum auf die Veröffentlichung./tos/she