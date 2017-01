US-Notenbank: Wirtschaft auf Wachstumskurs - Arbeitsmarkt wird enger

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die amerikanische Wirtschaft ist laut dem jüngsten Konjunkturbericht der US-Notenbank Fed zum Jahresende 2016 hin weiter gewachsen.



Zehn von zwölf Notenbankbezirken hätten von einem mäßigen oder moderaten Wachstum berichtet, hieß es in dem am Mittwoch veröffentlichten "Beige Book" der Fed. Der Arbeitsmarkt scheint unterdessen weiter auf Vollbeschäftigung zuzusteuern: Viele Disktrikte hätten von einem bereits engen oder enger werdenden Jobmarkt berichtet. Deshalb dürften die Löhne im Jahresverlauf stärker steigen, hieß es in dem Bericht./bgf/he