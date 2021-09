US-Notenbank Fed legt weiteren Kurs der Geldpolitik fest

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) berät angesichts einer robusten Wirtschaftsentwicklung und einer hohen Inflationsrate über den weiteren Kurs ihrer Geldpolitik.



Experten warten mit Spannung darauf, ob die Zentralbank am Mittwoch (20.00 Uhr MESZ) eine Drosselung ihrer milliardenschweren Wertpapierkäufe ankündigen wird. Dies wäre die erste Abkehr von der extrem lockeren Geldpolitik der Fed seit Beginn der Corona-Pandemie. Am Leitzins hingegen, der in der extrem niedrigen Spanne von 0,0 bis 0,25 Prozent liegt, dürfte sich bis auf Weiteres nichts ändern.

Die Fed kauft derzeit jeden Monat Anleihen im Wert von rund 120 Milliarden Dollar. Das Programm soll die Liquidität der Finanzmärkte verbessern und die Bereitstellung von Krediten für Haushalte und Firmen erleichtern. Nach der turnusgemäßen Sitzung Ende Juli hatte der Zentralbankrat erklärt, das Programm bei den "kommenden Sitzungen" mit Blick auf die konjunkturelle Entwicklung zu prüfen. Ende August sagte Notenbankchef Jerome Powell dann, "es könnte angemessen sein, in diesem Jahr mit dem Tapering zu beginnen".

Viele Analysten gingen daher zuletzt davon aus, dass die Fed noch vor dem Jahresende eine baldige Drosselung des Programms ankündigen dürfte. Jüngste Konjunkturdaten ließen wegen des erneuten Aufflammens der Pandemie aber auf eine Verlangsamung des Wachstums schließen, weswegen die Notenbank auch noch weiter abwarten könnte./jbz/DP/zb