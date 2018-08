US-Notenbank Fed dürfte Zinspause einlegen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) wird am Mittwoch (20.00 Uhr) ihren Zinsentscheid bekanntgeben.



Die meisten Experten rechnen damit, dass die Währungshüter ihren Kurs einer behutsamen geldpolitischen Straffung beibehalten, diesmal jedoch noch von einer weiteren Zinserhöhung absehen. Der Leitzins dürfte somit zunächst in einer Spanne von 1,75 bis 2,00 Prozent bleiben. Die Fed hatte ihn erst im Juni auf diesen Korridor und damit auf das höchste Niveau seit der Finanzkrise 2008 angehoben. Es war bereits die zweite Zinserhöhung in diesem Jahr, ihren eigenen Prognosen nach dürften die Notenbanker 2018 noch zwei weitere folgen lassen./hbr/DP/he