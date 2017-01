US-Netzwerkausrüster Cisco schnappt sich Softwarehersteller AppDynamics

Weitere Suchergebnisse zu "Cisco Systems":

SAN JOSE/SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Der US-Netzwerkausrüster Cisco kauft den schnell wachsenden US-Softwarekonzern AppDynamics kurz vor dessen geplantem Börsengang.



Dafür blättert der Hersteller von Computerservern und Netzwerkschnittstellen rund 3,7 Milliarden US-Dollar (3,4 Mrd Euro) hin, wie die Unternehmen in der Nacht zum Mittwoch mitteilten. AppDynamics bietet Kunden die Überwachung und Kontrolle ihrer Softwaresysteme und Programme an, unter anderem auch von mobil genutzten Apps. Die Firma stand kurz vor einem Börsengang, eigentlich sollte am Mittwoch der Preis für die Aktien festgelegt werden. Dabei hatte das Unternehmen einen Marktwert von gut 1,7 Milliarden Dollar angestrebt.

Der seit 2015 amtierende Cisco-Chef Chuck Robbins kauft seit geraumer Zeit zu, um Cisco neue Wachstumsmöglichkeiten zu verschaffen. Hardware für Rechenzentren und Netzwerkknoten bietet auch wegen stärkerer Konkurrenz asiatischer Hersteller immer weniger Raum für große Sprünge. AppDynamics steigerte seinen Umsatz in den neun Monaten bis Ende Oktober um mehr als 50 Prozent auf knapp 160 Millionen Dollar. Die Übernahme will Cisco im dritten Geschäftsquartal - also bis April - abschließen./men/ees/stb