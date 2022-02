US-Ministerium: Treffen Blinkens mit Lawrow kommende Woche

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Außenminister Antony Blinken will nach Angaben seines Ministeriums mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow in der kommenden Woche über die Ukraine-Krise beraten. Die Russen hätten ein entsprechendes Angebot Blinkens zu Gesprächen in Europa angenommen und Termine für Ende kommender Woche vorgeschlagen, die die US-Regierung akzeptiere, "sofern es nicht zu einem (...) russischen Einmarsch in die Ukraine kommt", teilte Ministeriumssprecher Ned Price am späten Donnerstagabend (Ortszeit) mit. "Wenn sie in den kommenden Tagen einmarschieren, wird deutlich, dass es ihnen mit der Diplomatie nie ernst war."

Der Westen äußert angesichts des russischen Truppenaufmarschs im Grenzgebiet zur Ukraine die Sorge, dass dies der Vorbereitung eines Krieges dienen könnte. Russland weist das zurück./vtc/DP/eas