US-Milliardär Shahid Khan will Wembley-Stadion kaufen

LONDON (dpa-AFX) - Der US-Milliardär Shahid Khan will das Wembley-Stadion in London kaufen.



Das teilte der Eigentümer des englischen Zweitligisten FC Fulham am Donnerstag auf seiner Webseite mit. Der BBC zufolge hat er dem englischen Fußballverband FA (Football Association) ein Angebot über 800 Millionen Britische Pfund (rund 930 Millionen Euro) vorgelegt. Noch am Donnerstag soll der Verbandsvorstand der BBC zufolge über das Angebot beraten haben.

Mit 90 000 Sitzplätzen ist Wembley das größte Stadion in Großbritannien. Es wurde 2007 an der Stelle des gleichnamigen Vorgängerstadions eröffnet und ist die Heimat der englischen Fußballnationalmannschaft und der Austragungsort des FA-Cup-Finales. Spätestens seit dem Endspiel der Fußballweltmeisterschaft 1966, das mit einem Sieg gegen Deutschland endete, gilt Wembley als heiliger Grund des englischen Fußballs./cmy/DP/zb