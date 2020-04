US-Militär bedankt sich in Corona-Krise mit Formationsflügen

NEW YORK (dpa-AFX) - In der Corona-Krise hat sich das US-Militär mit Formationsflügen bei den Menschen bedankt, die gegen die weitere Ausbreitung des Virus kämpfen.



Zwölf Militärflugzeuge der Luftwaffe und der Marine - Teile der "Air Force Thunderbirds" und der "Navy Blue Angels" - flogen am Dienstag über die östlichen Bundesstaaten New York, New Jersey und Pennsylvania.

"Wir hoffen, den Amerikanern damit eine bewegende Demonstration der Entschlossenheit zu geben, die diejenigen ehrt, die an vorderster Front gegen Covid-19 kämpfen", sagte John Caldwell, Oberstleutnant der Luftwaffe.

Die Bundesstaaten New York und New Jersey sind bislang besonders stark von der Pandemie betroffen. In den kommenden Wochen sollen ähnliche Formationsflüge in anderen Teilen des Landes stattfinden.