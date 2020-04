US-Medien: Präsident Trumps Sprecherin Grisham verlässt ihren Posten

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trumps Sprecherin Stephanie Grisham (43) räumt nach weniger als einem Jahr ihren Posten.



Sie werde ab sofort als Stabschefin für Melania Trump arbeiten, wie mehrere US-Medien am Dienstag unter Berufung auf das Büro der First Lady berichteten. Grishams Nachfolge solle "in den kommenden Tagen" angekündigt werden, hieß es weiter.

Abgesehen von wenigen Interviews mit dem von Trump geschätzten konservativen Fernsehsender Fox News trat Grisham nur höchst selten öffentlich in Erscheinung. Sie gab im Weißen Haus auch keine Pressekonferenzen in dem dafür vorgesehenen Raum. Bei Trumps täglichen Auftritten dort zum Thema Coronavirus spielte sie zuletzt ebenfalls keine öffentlich erkennbare Rolle. Grisham hat oft betont, der Präsident spreche am besten für sich selbst.

Dem US-Nachrichtensender CNN zufolge hing Grishams Abgang mit der Neubesetzung des Posten von Trumps Stabschef zusammen. Dort löste der frühere Abgeordnete Mark Meadows unlängst Mick Mulvaney ab.

Grisham war im vergangenen Juni als Nachfolgerin von Sarah Sanders Trumps Sprecherin geworden. Zuvor hatte sie in der gleichen Rolle bereits für Melania Trump (49) gearbeitet.

Grisham stammt ursprünglich aus Arizona und hat zwei Söhne. Sie gehört seit langem zum Umfeld Trumps. Sie stieß 2015 zu dessen Wahlkampfteam und ist damit eine der wenigen Mitarbeiterinnen, die sich aus den Anfangstagen halten konnten. Sie gilt als äußerst loyal.