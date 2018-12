Der US-Markt im Wert von 22 Milliarden US-Dollar, der sich für Aurora Cannabis und Canopy Growth öffnen könnte

Weitere Suchergebnisse zu "Canopy Growth Corporation":

Es ist noch nicht lange her, dass ich darüber geschrieben habe, wie die beiden größten kanadischen Marihuana-Anbauer, Aurora Cannabis (WKN:A12GS7) und Canopy Growth (WKN:A140QA), nicht in den US-Markt eintreten konnten. Das können sie immer noch nicht. Zumindest können sie das nicht, solange Cannabis auf Bundesebene in den USA illegal ist und die Aktien beider Unternehmen an großen Börsen notiert sind.

Am Donnerstag letzter Woche ist jedoch etwas Großes passiert. Diese Entwicklung ist in der Tat so groß, dass sie innerhalb der nächsten vier Jahre zu einem Cannabis-Markt von 22 Milliarden US-Dollar führen könnte. Dieser Markt ist völlig unabhängig von den bereits expandierenden medizinischen und Freizeit-Marihuana-Märkten in den USA. Es ist einer, in den Aurora und Canopy in der Lage sein sollten, von Anfang an einzutreten.

Die Farm Bill

Es geht um die Farm Bill, aber es ist auch eine große Sache, die die Scheunentore für einen großen neuen Markt in den USA öffnen könnte.

Der Mehrheitsführer des Senats Mitch McConnell war ein wichtiger Befürworter der vollen Legalisierung von Hanf in der Farm Bill 2018. Hanf ist per Definition Cannabis, der nicht mehr als 0,3 % des psychoaktiven Inhaltsstoffs THC enthält. McConnells Heimatstaat Kentucky verfügt bereits über eine florierende, wenn auch relativ kleine industrielle Hanf-Industrie, dank einer Bestimmung von 2014, die es den Staaten ermöglichte, die Hanf-Produktion für die Forschung zu genehmigen.

Die Farm Bill 2014 lief am 30. September 2018 aus, und McConnell leitete ein Nachfolgegesetz durch den Senat. Ein weiterer Gesetzentwurf, der auch Hanf legalisieren würde, wurde vom U.S. Repräsentantenhaus verabschiedet. War das Gesetz also eine sichere Sache? Nicht so schnell.

Die Hauptunterschiede zwischen den Versionen des Senats und des Hauses umfassten Änderungen für Lebensmittelmarken und Kürzungen bei anderen Programmen, die einige GOP-Vertreter im Haus wollten. Diese Unterschiede waren so groß, dass demokratische und republikanische Mitglieder aus beiden Parlamentshäusern, die beauftragt wurden, einen Kompromiss zu auszuhandeln, nicht in der Lage waren, dies zu tun. Bis jetzt.

Am Donnerstag gab es einen Durchbruch. Obwohl keine Details bekannt gegeben wurden, gaben die vier Verhandlungsführer aus dem Haus und dem Senat eine Stellungnahme ab, dass sie eine „grundsätzliche Einigung“ erzielt hätten. Da es keine großen Meinungsverschiedenheiten über die Hanf-Thematik zwischen den beiden Gesetzentwürfen gab, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Legalisierung von Hanf in der endgültigen Kompromissversion stehen wird.

Ein wirklich großer Markt erwartet

Marihuana Business Daily prognostiziert, dass der US-Marihuana-Markt bis 2022 22 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Das entspricht in etwa dem von Arcview Market Research und BDS Analytics prognostizierten Marihuana-Markt von 23,4 Milliarden US-Dollar. Doch der eigene Markt für Hanf-basiertes Cannabidiol (CBD) könnte genauso groß sein.

Der gesamte US-Hanf-Markt betrug im vergangenen Jahr rund 820 Millionen US-Dollar. Das Cannabis-Marktforschungsunternehmen Brightfield Group geht davon aus, dass der Hanf-CBD-Markt in den USA bis 2022 drastisch auf 22 Milliarden US-Dollar steigen wird. Die Brightfield Group hat kürzlich erklärt, dass die Farm Bill von 2018 alles völlig verändern wird.

Doch werden Aurora Cannabis und Canopy Growth davon profitieren können? Es sieht nach einer guten Möglichkeit aus.

Den Unternehmen wird es weiterhin verboten sein, Marihuana in den USA zu verkaufen, da es auf Bundesebene weiterhin illegal sein wird. Allerdings unterscheidet die Farm Bill Hanf von Marihuana. Der Gesetzentwurf ändert sogar den Controlled Substance Act, um ausdrücklich zu erklären, dass die Definition von Marihuana keinen Hanf beinhaltet.

Aurora Cannabis hat sich zu Wort gemeldet und erklärt, dass das Unternehmen darauf vorbereitet ist, auf dem US-Markt Fuß zu fassen. Als Cam Battley, Chief Corporate Officer von Aurora, Anfang des Jahres gefragt wurde, wie schnell das Unternehmen auf dem US-Markt Fuß fassen würde, wenn die Bundesgesetze geändert würden, war seine Antwort: „Haben Sie eine Stoppuhr?“

Der große Cannabis-Produzent hat bereits wichtige Übernahmen im Zusammenhang mit Hanf getätigt. Im Mai erhöhte Aurora die im vergangenen Jahr erworbene Beteiligung am kanadischen Hanf-Anbauer Hempco auf mehr als 50 %. Im September erwarb das Unternehmen Europas größten Hanf-Produzenten Agropro und die dazugehörige Hanf-Verarbeiter- und Vertriebsfirma Borela.

Canopy Growth wird höchstwahrscheinlich auch in den US-Hanf-CBD-Markt einsteigen. Der Gründer und Co-CEO Bruce Linton deutete vor einigen Monaten an, dass es „Wirkungsmechanismen“ geben könnte, die Canopy ergreifen könnte, um in den US-Markt einzutreten, nachdem der Spirituosenriese Constellation Brands 4 Milliarden US-Dollar in das Unternehmen investiert hatte. Der CEO von Constellation, Rob Sands, erklärte in der Telefonkonferenz zum dritten Quartal, dass sowohl das Unternehmen als auch Canopy CBD für Getränke produzieren könnten, die in den USA über das Vertriebsnetz von Constellation vermarktet werden, wenn Hanf legalisiert wird.

Wie Aurora war auch Canopy Growth aktiv am Aufbau seiner Hanf-Aktivitäten beteiligt. Das Unternehmen erwarb Anfang des Jahres den kanadischen Hanf-Produzenten Green Hemp. Im Oktober kaufte Canopy die Anteile der US-amerikanischen Hanf-Firma ebbu.

Nur noch ein paar weitere Hürden

Die Farm Bill 2018 ist jedoch noch nicht verabschiedet. Die Repräsentanten im Haus und Senat benötigen Kostenvoranschläge vom Congressional Budget Office. Sie müssen auch noch letzte Anpassungen an der Formulierung vornehmen. Danach muss über den Gesetzentwurf in beiden Kammern noch einmal abgestimmt werden. Angenommen, das Gesetz wird verabschiedet, geht es an den Präsidenten zur Unterschrift.

Das ist eine Menge Arbeit, die sehr schnell erledigt werden muss. Wenn das Gesetz nicht bis Ende des Jahres verabschiedet wird, muss der neue Kongress, der im Januar vereidigt wird, den Prozess neu starten.

Doch der schwierige Teil ist vorbei. Man kann davon ausgehen, dass die neue Farm Bill im Jahr 2019 in Kraft tritt und Hanf auf Bundesebene in den USA legal wird.

Achte darauf, ob Aurora Cannabis, Canopy Growth und einige ihrer Mitbewerber schnell handeln werden, um einen Anteil am potenziell riesigen CBD-Markt für Hanf in den USA zu gewinnen. Das Schlimmste haben wir schon hinter uns.

