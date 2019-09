US-Leistungsbilanz mit geringerem Defizit

WASHINGTON (dpa-AFX) - Das Defizit in der US-Leistungsbilanz ist im zweiten Quartal zurückgegangen.



Es fiel um 8,0 Milliarden auf 128,2 Milliarden US-Dollar, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Mittel mit einem Defizits von 127,4 Milliarden Dollar gerechnet. Das Defizit im ersten Quartal wurde von 130,4 Milliarden auf 136,2 Milliarden Dollar korrigiert.

Die Leistungsbilanz umfasst den Austausch einer Volkswirtschaft mit dem Ausland, darunter den Waren- und Dienstleistungsverkehr. Das Defizit in der amerikanischen Leistungsbilanz ist chronisch. US-Präsident Donald Trump kritisiert vor allem das hohe Defizit in der Warenbilanz, weil er die importierten Güter lieber im Inland von Amerikanern hergestellt haben möchte.

Dies war auch der Stein des Anstoßes für den Handelskonflikt, den Trump mit China und anderen Ländern angefangen hat. Mit China hat sich der Disput mittlerweile auf weitere Felder ausgeweitet, darunter der erzwungene Technologietransfer von US-Unternehmen in China./bgf/jsl/fba