US-Legende Billy Joel spricht im stern über das Schicksal seiner deutsch-jüdischen Familie - und wie ihr Geschäft von Neckermann übernommen wurde

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Hamburg (ots) - Der amerikanische Sänger Billy Joel, der mehr als150 Millionen Alben verkauft hat, spricht in einem exklusivenGespräch mit dem Magazin stern über das Schicksal seines GroßvatersKarl Joel, einem jüdischen Unternehmer aus Nürnberg. "Er war einerfolgreicher Geschäftsmann. Aus einem kleinen Wäscheladen inSüddeutschland hatte er in wenigen Jahren einen großenTextilversandhandel geschaffen. Es ist schwer, das Unrecht, was ihmdamals widerfahren ist, nicht persönlich zu nehmen. Er wurde ausDeutschland vertrieben und gezwungen, sein Unternehmen an einenDeutschen abzugeben."Der Geschäftsmann, der den florierende Versandhandel der FamilieJoel im Dritten Reich übernahm, war Josef Neckermann, einer derwohlhabendsten und bekanntesten Unternehmer der deutschenNachkriegszeit. Doch Billy Joel, 69, hat inzwischen seinen Friedenmit dem Schicksal seiner Familie gemacht. Er sei niemand, der dieSünden der Väter auf die Kinder übertrage. "Was geschehen ist, istgeschehen", sagt Joel. Er habe sich sogar einmal mit den Enkeln vonNeckermann getroffen und trage ihnen nichts nach.Billy Joel, der Ende Juni für ein Konzert nach Deutschland kommt,fühlt sich heute sehr verbunden mit der deutschen Kultur."Deutschland ist einer der Orte, wo ich am liebsten spiele. Ich habeeinen deutschen Halbbruder, Alexander, der in Hamburg lebt. Er istOperndirigent. Ich lernte ihn erst als erwachsener Mann kennen. Heutestehen wir uns sehr nahe."Auch darüber, warum er seit mehr als 25 Jahren kein neues Albumveröffentlicht hat, gab Billy Joel Auskunft. "Es war immer ein Kampffür mich, neue Songs zu schreiben. Das Klavier war für mich anmanchen Tagen wie ein schwarzes Ungeheuer mit 88 Zähnen, das nachmeinen Fingern beißt. Nach zwölf Alben hatte ich genug davon. MeinKumpel Elton John sagte mir einmal: Billy, du bist ein fauler Hund!Wann machst du endlich mal eine neue Platte? Ich habe ihm gesagt:Elton, warum machst du nicht mal weniger Platten?".Diese Vorabmeldung ist nur mit der Quellenangabe stern zurVeröffentlichung frei.Pressekontakt:Sabine Grüngreiff, Gruner + Jahr Unternehmenskommunikation,Telefon 040 - 3703 2468, gruengreiff.sabine@guj.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell