US-Kosmetikkonzern Coty verkauft Mehrheit an Haarpflegekonzern Wella an KKR

NEW YORK/DARMSTADT (dpa-AFX) - Der angeschlagene US-Kosmetikkonzern Coty hat die Mehrheit am Darmstädter Wella-Konzern an den Finanzinvestor KKR verkauft.



So gehen 60 Prozent der Anteile mit verschiedenen Marken rund um Haarpflege und Schönheitsprodukte an KKR, wie das mehrheitlich von der deutschen Milliardärsfamilie Reimann kontrollierte Unternehmen am Montag in New York mitteilte.

Der gesamte Unternehmenswert inklusive Schulden liege bei rund 4,3 Milliarden US-Dollar, Coty könnten aus dem Geschäft demnach rund 3 Milliarden Dollar an Barmitteln zufließen. 40 Prozent der Anteile bleiben bei Coty, die auch für 750 Millionen Dollar eigene Aktien an KKR verkaufen und damit eine strategische Partnerschaft mit dem Finanzinvestor eingehen wollen. Insgesamt könne Coty seine Schulden durch die Geschäfte bedeutend senken, hieß es.

Coty hatte Wella im Oktober zum Verkauf gestellt. Zuletzt war laut Medienspekulationen neben KKR auch noch der Henkel -Konzern im Rennen um Wella gewesen./men/fba