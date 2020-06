US-Kosmetikkonzern Coty geht Partnerschaft mit Kim Kardashian West ein

Weitere Suchergebnisse zu "Coty":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Kosmetikkonzern Coty hat eine Partnerschaft mit Kim Kardashian West bekannt gegeben.



Demnach erwerbe der Kosmetikkonzern einen Anteil von 20 Prozent an Wests Unternehmen KKW Beauty, teilte das Unternehmen am Montag in New York mit. Die Transaktion hat einen Umfang von 200 Millionen US-Dollar (rund 177 Mio Euro) und soll im dritten Quartal des Finanzjahres 2021 abgeschlossen sein, hieß es weiter. Während sich West nach eigener Aussage auf die kreativen Bereiche konzentrieren will, übernimmt Coty die Verantwortung für das Tagesgeschäft. Coty-Aktien legten vorbörslich um mehr als zehn Prozent zu./ssc/jha/