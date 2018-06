US-Konzern General Electric verkauft Gasmotoren-Geschäft an Finanzinvestor

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

BOSTON (dpa-AFX) - Der schwächelnde US-Industriekonzern General Electric (GE) verkauft sein Geschäft mit industriellen Gasmotoren an den Finanzinvestor Advent.



Für den Teilbereich seiner Energieerzeugungssparte kassiert GE 3,25 Milliarden US-Dollar (2,8 Mrd Euro), wie der Siemens -Rivale am Montag in Boston mitteilte. Zu den verkauften Firmen gehört auch die österreichische Tochter Jenbacher.