US-Kongress verabschiedet Gesetzesentwurf: Was geht ab?

Das US-Repräsentantenhaus hat einstimmig ein Gesetz verabschiedet, das die Dekotierung chinesischer Unternehmen wie Alibaba Group Holding Ltd (NYSE:BABA) und Nio Inc (NYSE:NIO) erlauben würde, sofern sie nicht die Prüfungsstandards in den Vereinigten Staaten erfüllen, berichtete das Wall Street Journal am Mittwoch.

Das Gesetz wurde im Mai mit parteiübergreifender Unterstützung im Senat verabschiedet und wird als nächstes an den Schreibtisch des



