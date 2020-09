US-Kaufhauskette Macy's bleibt in den roten Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Macy's":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die angeschlagene US-Kaufhauskette Macy's kämpft weiter mit Verlusten.



Allerdings sei das zweite Quartal nicht ganz so schwach ausgefallen wie wegen der Corona-Pandemie zunächst befürchtet, teilte der Konzern am Mittwoch in New York mit. Viele bestehende und neue Kunden seien wegen des Lockdowns auf Online-Kanäle ausgewichen.

Staatliche Corona-Steuervorteile mit eingerechnet betrug der bereinigte Verlust 251 Millionen Dollar (rund 209 Mio Euro). Experten hatten allerdings mit einem mehr als doppelt so großen Minus gerechnet. Ein Jahr zuvor hatte Macy's noch einen bereinigten Gewinn von 88 Millionen Dollar erwirtschaftet. Unter dem Strich ging das Ergebnis von plus 86 Millionen Dollar im Vorjahr auf minus 431 Millionen Dollar zurück.

Die Aktien der US-Amerikaner legten zuletzt um 7,6 Prozent zu. Die Umsätze in den Filialen erholten sich im Quartal laut Konzern, allerdings lagen sie mit knapp 3,6 Milliarden Dollar immer noch um mehr als ein Drittel unter denen im Vorjahreszeitraum. Mit der Wiedereröffnung der Geschäfte Ende Juni läge die Priorität nun darauf, gut durch die Ferienzeit zu kommen, erklärte Konzernchef Jeff Gennette. Einen Ausblick für das laufende Geschäftsjahr traut sich das Unternehmen allerdings noch nicht zu.

Die traditionsreiche Kaufhauskette steckt schon länger in der Krise, wegen der Corona-Pandemie hatte das Unternehmen zuletzt Ende Juni ein weiteres großes Sparprogramm mit erneut tiefen Personaleinschnitten angekündigt./knd/tav/he