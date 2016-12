US-Justiz verklagt Barclays wegen angeblichen Hypothekenschwindels

Weitere Suchergebnisse zu "Barclays Bank":

WASHINGTON/NEW YORK (dpa-AFX) - Die britische Großbank Barclays muss sich für windige Börsengeschäfte vor der letzten großen Finanzkrise vor Gericht verantworten.



Das US-Justizministerium verklagte das Geldhaus am Donnerstag wegen betrügerischer Hypotheken-Deals, wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht. Barclays wird vorgeworfen, Investoren zwischen 2005 und 2007 über die Risiken von Wertpapieren im Volumen von über 31 Milliarden Dollar (30 Mrd Euro) getäuscht zu haben, die mit faulen Immobilienkrediten hinterlegt waren.