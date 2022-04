US-Jury spricht Ex-Goldman-Banker in Korruptionsaffäre schuldig

Weitere Suchergebnisse zu "Goldman Sachs":

NEW YORK (dpa-AFX) - Einem ehemaligen Banker des US-Finanzkonzerns Goldman Sachs droht nach einem Schuldspruch in der Korruptionsaffäre um den malaysischen Staatsfonds 1MDB eine lange Haftstrafe. Nach einem achtwöchigen Gerichtsprozess in Brooklyn sprach die Jury den 49-Jährigen am Freitag in allen Anklagepunkten schuldig. Verstöße gegen amerikanische Anti-Bestechungs- und -Geldwäsche-Gesetze könnten den früheren Manager der Bank nun bis zu 30 Jahre ins Gefängnis bringen. Laut Anklage soll er durch seine Rolle bei dem Skandal selbst über 35 Millionen Dollar (32 Mio Euro) ergaunert haben.

Der milliardenschwere 1MDB-Fonds war 2009 zur Wirtschaftsförderung Malaysias eingerichtet worden. Ex-Regierungsmitglieder und dubiose Berater sollen jedoch - mit Hilfe von früheren Goldman-Mitarbeitern - den Großteil der Mittel veruntreut haben. Die Bank akzeptierte im Oktober 2020 bei einem Vergleich eine Strafe in Höhe von 2,9 Milliarden Dollar. Der als Hauptverantwortlicher bei Goldman geltende frühere Vorgesetzte des nun verurteilten Ex-Mitarbeiters hatte sich schuldig bekannt und einen Deal mit der Strafverfolgung geschlossen. Beim Prozess belastete er seinen ehemaligen Kollegen schwer./hbr/DP/he