US-Investorenlegende Warren Buffett stockt Lanxess-Anteil auf

LEVERKUSEN (dpa-AFX) - US-Starinvestor Warren Buffett hat seinen Anteil am Spezialchemiekonzern Lanxess hochgefahren.



Seine Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway hält nun über die Rückversicherungstochter General Reinsurance gut 5 Prozent am MDax-Konzern, wie am Donnerstag aus einer Stimmrechtsmitteilung hervorging. Zuvor hatte Buffett etwas mehr als 3 Prozent der ehemaligen Bayer-Tochter im Portfolio.