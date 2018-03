US-Importzölle auf Aluminium führen zu lose-lose-Situation (FOTO)

Berlin (ots) -Eine neue Studie untersucht direkte und indirekte Effekte auf diedeutsche Aluminiumindustrie, sollten die US-Importzölle in Krafttreten. Die Ergebnisse zeigen, dass Deutschland und Europa mitnegativen Auswirkungen rechnen müssen.Ein 10-prozentiger Importzoll auf Aluminium in die USA hat direkteund indirekte Effekte, die sich negativ auf die deutscheAluminiumindustrie auswirken könnten. Dies zeigt eine Studie vonTHINK!DESK China Research & Consulting im Auftrag derWirtschaftsVereinigung Metalle (WVMetalle) und nennt erstmals diegenauen Auswirkungen. Bis 2019 könnte der Aluminiumexport vonDeutschland in die USA um 20 Prozent zurückgehen. Noch drastischerwirken die umgeleiteten Importe aus China und Russland aufDeutschland. Alleine aus China und Russland können im Jahr 2019 circa320.000 Tonnen an Exporten in die USA wegbrechen. 20 bis 25 Prozentdieser Mengen könnte auf den europäischen Markt umgeleitet werden.Aus den Golfstaaten könnten zusätzlich noch bis zu 30 000 TonnenAluminium umgeleitet werden.Der Autor der Studie, Professor Dr. Markus Taube, erläutert dazu:"Aktuell haben wir gesunde intra-industrielle Infrastrukturen. DurchStrafzölle werden sie jedoch zerstört und führen zu einerlose-lose-Situation." Ein 10-prozentiger Zollsatz hätte Auswirkungenauf die gesamte Wertschöpfungskette. Diese gut funktionierendeStruktur und wirtschaftliche Verflechtung würde unter Importzöllenstark leiden."Selbst, wenn die EU nicht direkt von Zöllen betroffen seinsollte, können Umleitungseffekte zu massiven Marktverschiebungenführen", stellt Franziska Erdle, Hautgeschäftsführerin der WVMetallefest. Es ist deswegen notwendig, die Handelsströme umgehend zumessen, um Veränderungen zu erkennen und darauf reagieren zu können.In Betracht kommt ein Einfrieren der Mengen auf heutigem Niveau. DieKosten für US-Produkte, die Aluminium beinhalten, könnten um 10Prozent steigen. "Verlierer werden vor allem die Menschen in den USAsein. Produkte, die Aluminium enthalten, werden sich auf den US-Marktum bis zu 10 % verteuern."Am 23. März sollen die von Präsident Trump angekündigtenImportzölle in Kraft treten. Die EU-Kommission hat angedroht, mitGegenmaßnahmen zu reagieren.Weitere Informationen sowie die komplette Studie finden Sie aufder Themenseite "Handels- und Rohstoffpolitik" :http://bit.ly/Studie_ImportzollPressekontakt:Caroline Hentschelpresse@wvmetalle.de+49 30 726 207-105www.wvmetalle.deOriginal-Content von: WirtschaftsVereinigung Metalle, übermittelt durch news aktuell