US-Immobilienmarkt im Fokus

Heute dürften in den USA insbesondere die Zahlen zum Immobilienmarkt im Blick stehen. Sie wissen, das ist für die Einschätzung der Lage der US-Konsumenten sehr wichtig (und die US-Volkswirtschaft hängt bekanntlich stark am privaten Konsum!). Um was für Zahlen es heute konkret geht:



Wie haben sich die Verkäufe von Häusers entwickelt?

Gegen 13:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit stand zunächst die Veränderung der Zahl der Hypotheken auf der Agenda (= MBA Hypothekenanträge). Dies ist ein Frühindikator, nach dem Motto: Je mehr neue Hypotheken es gibt, desto mehr boomt der US-Immobilienmarkt. Entsprechend ist ein starker Zuwachs generell bullish.

Dann folgte gegen 16:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit die Veränderung der Zahl der Verkäufe von Häusers. Zuletzt gab es da gegenüber dem Vorjahr einen bescheidenen Zuwachs von 0,4%, gegenüber dem Vormonat hatte es gar einen Rückgang von 2,8% gegeben. Die Prognose liegt auf Monatsbasis bei einem Zuwachs von +2,1% – daran dürfte der tatsächliche Wert gemessen werden.

