US: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

An der Heimatbörse New York notiert US per 30.12.2018, 12:46 Uhr bei 45,19 USD. US zählt zum Segment "Diversifizierte Banken".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der US verläuft aktuell bei 51,68 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 45,21 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -12,52 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 51,07 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die US-Aktie der aktuellen Differenz von -11,47 Prozent und damit einem "Sell"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Sell".

2. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. US liegt mit einem Wert von 10,67 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 57 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Banking" von 24,86. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 15 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die US-Aktie sind 7 Einstufungen "Buy", 6 "Hold" und 2 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu US vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 59,96 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (45,21 USD) ausgehend um 32,64 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält US von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.