US-Historiker: Trump würde Wahlniederlage niemals akzeptieren

NEW HAVEN (dts Nachrichtenagentur) - Der US-Historiker Timothy Snyder rechnet fest damit, dass US-Präsident Donald Trump unter keinen Umständen nach der Präsidentschaftswahl am 3. November offiziell eine Niederlage eingestehen wird. "Trump wird eine Wahlniederlage nie einräumen", sagte Snyder dem "Tagesspiegel". Der US-Präsident schere sich nicht um die Demokratie.

"Die Vereinigten Staaten sind ihm egal", sagte der Professor für Geschichte an der Yale University in New Haven im US-Bundesstaat Connecticut. Snyder hatte zuletzt das Buch "Die amerikanische Krankheit" veröffentlicht, in dem es unter anderem um die Reaktion der USA auf die Corona-Pandemie geht.

Foto: über dts Nachrichtenagentur