US-Handelsminister warnt EU vor Vergeltungszöllen

PARIS (dpa-AFX) - US-Handelsminister Wilbur Ross hat die Europäische Union vor Gegenmaßnahmen zu möglichen US-Sonderzöllen auf Stahl und Aluminium gewarnt.



"Falls es eine Eskalation gibt, dann weil die EU entscheidet, zurückzuschlagen", sagte er in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview der französischen Zeitung "Le Figaro".

"Wir wollen keinen Handelskrieg", versicherte Ross in dem bereits am Mittwoch geführten Gespräch. "Es ist an der Europäischen Union zu entscheiden, ob sie Vergeltungsmaßnahmen ergreifen möchte." Die nächste Frage sei dann, wie US-Präsident Donald Trump darauf antworte. "Sie haben seine Reaktion gesehen, als China entschieden hat, zurückzuschlagen."

Im Handelsstreit zwischen der EU und den USA steht eine wichtige Entscheidung Trumps bevor. Bislang ist Europa von den Zusatzabgaben ausgenommen, mit denen Washington angeblichen Dumping-Praktiken im Ausland begegnen will. Die Ausnahme läuft zu diesem Freitag aus. Die EU hatte angekündigt, im Fall von Zollerhöhungen ihrerseits US-Produkte wie Motorräder, Whiskey oder Jeans mit höheren Abgaben zu belegen./sku/DP/tav