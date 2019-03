US-Handelsdefizit schrumpft nach Zehnjahreshoch

WASHINGTON (dpa-AFX) - Das Defizit in der US-Handelsbilanz hat sich im Januar deutlich verringert.



Das Handelsdefizit fiel um 8,8 Milliarden auf 51,1 Milliarden US-Dollar (45,2 Mrd Euro), wie das amerikanische Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten ein wesentlich höheres Defizit von 57,0 Milliarden Dollar erwartet.

Das Defizit für Dezember wurde leicht auf 59,9 Milliarden Dollar korrigiert. Das war das höchste Handelsdefizit seit zehn Jahren gewesen. Im Januar gingen die Defizite der USA mit allen großen Handelspartnern zurück, darunter China und die Europäische Union.

Defizite im Außenhandel sind unter US-Präsident Donald Trump nicht gern gesehen. Seiner Ansicht nach kommt ein anhaltender Überschuss der Einfuhren über die Ausfuhren einer unfairen Behandlung durch das Ausland gleich. Zur Defizitverringerung übt Trump Druck auf große Handelspartner wie China oder die EU aus, damit diese mehr aus den USA importieren.

Ökonomen sind dagegen der Ansicht, dass das chronische Handelsdefizit der USA vor allem Folge eines beständig hohen privaten und staatlichen Konsums und zu geringer Ersparnisse ist./bgf/jkr/mis