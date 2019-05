US-Handelsbeauftragter bekräftigt Willen zur Zollerhöhung im Streit mit China

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Regierung hat im Handelsstreit mit China die Absicht von Zollerhöhungen bekräftigt.



Der Handelsbeauftragte Robert Lighthizer sagte am Montag in Washington vor Journalisten, die zusätzliche Abgabepflicht solle am Freitag um 12.01 Uhr in Kraft treten.

Am Sonntag hatte bereits US-Präsident Donald Trump überraschend angekündigt, die bereits geltenden Sonderzölle auf Wareneinfuhren aus China im Wert von 200 Milliarden Dollar schon von diesem Freitag an von bisher 10 auf 25 Prozent zu erhöhen. Er drohte auch damit, bald alle Einfuhren aus China im Wert von mehr als 500 Milliarden US-Dollar mit solchen 25-prozentigen Zöllen überziehen zu wollen. Die Verhandlungen kämen zu langsam voran, begründete Trump seinen Schritt. China versuche nachzuverhandeln, das wolle er nicht zulassen.

Die Ankündigung hatte am Montag für ein weltweites Börsenbeben gesorgt. Auch der Eurokurs <EURUS.FX1> geriet vorübergehend unter Druck. Anleger machten sich vor allem Sorgen über ein Platzen der Verhandlungen zwischen den Vereinigten Staaten und China. Nachdem während der US-Handelszeit Gerüchte aufkamen, die Pekinger Delegation werde ungeachtet der Trumpschen Ankündigung wie geplant in dieser Woche nach Washington reisen, keimte wieder Hoffnung auf und der Dow Jones machte einen großen Teil seiner Verluste wett.

Lighthizer bestätigte zwar, dass in dieser Woche eine chinesische Delegation zu Verhandlungen am Donnerstag und Freitag nach Washington kommen wird. Ob diese aber vom Pekinger Top-Unterhändler, Vizepremier Liu Hen, geleitet werde, sei nicht klar, hieß es von US-Offiziellen./he