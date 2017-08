US-Großbank Wells Fargo besetzt erwartungsgemäß Verwaltunsgsratsspitze neu

Weitere Suchergebnisse zu "Wells Fargo":

NEW YORK (dpa-AFX) - Das von Skandalen erschütterte US-Geldhaus Wells Fargo wird wie erwartet die Verwaltungsratsspitze mit der ehemaligen Zentralbankerin Elizabeth Duke neu besetzen.



Sie werde im kommenden Jahr den amtierenden Vorsitzenden des Direktoriums, Stephen Sanger, ablösen, teilte die Bank am Dienstag in New York mit. Das "Wall Street Journal" hatte bereits in der vergangenen Woche berichtet, dass Duke auf Sanger folgen wird.

Wells Fargo steht wegen Skandalen in der Kritik. Zu einer Affäre um mehr als zwei Millionen fingierte Bank- und Kreditkartenkonten, die bereits zahlreiche Mitarbeiter - darunter Ex-Chef John Stumpf - die Jobs kostete, kam jüngst neuer Ärger wegen dubioser Versicherungsaufschläge bei Autofinanzierungen hinzu. Zuletzt hatte die Bank angekündigt zu prüfen, ob es noch andere Bereiche gibt, in denen nicht alles mit rechten Dingen zuging./zb