US Gold: Aktienanalyse vom 19.07.2018

In unserer neuen Analyse nehmen wir US Gold unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Diversified Metals & Mining". Die US Gold-Aktie notierte am 18.07.2018 mit 1,38 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ CM.

Wie US Gold derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 6 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die US Gold-Aktie abgegeben. Davon waren 2 Bewertungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die US Gold-Aktie. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das US Gold-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 3 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 117,39 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (1,38 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält US Gold somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von US Gold im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um US Gold. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Buy"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Buy".

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die US Gold-Aktie ein Durchschnitt von 1,6 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,38 USD (-13,75 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (1,32 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,55 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der US Gold-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. US Gold erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.