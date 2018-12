US Global GO Gold and Precious Metal Miners: Da kann man nur noch staunen

Weitere Suchergebnisse zu "Gogold Resources":

In unserer neuen Analyse nehmen wir US Global GO Gold and Precious Metal Miners unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "". Die US Global GO Gold and Precious Metal Miners-Aktie notierte am 21.12.2018 mit 11,04 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist NYSE Arca.

US Global GO Gold and Precious Metal Miners haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 4 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 4 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber US Global GO Gold and Precious Metal Miners. Die Stimmung lag in den vergangenen 14 Tagen im Mittel und hatte weder signifikante positive noch negativen Ausschläge. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält US Global GO Gold and Precious Metal Miners daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält US Global GO Gold and Precious Metal Miners von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die US Global GO Gold and Precious Metal Miners-Aktie hat einen Wert von 41,41. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (36,47). Auch hier ist US Global GO Gold and Precious Metal Miners weder überkauft noch -verkauft (Wert: 36,47), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für US Global GO Gold and Precious Metal Miners.

3. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. US Global GO Gold and Precious Metal Miners zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Hold"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Hold"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Hold"-Einstufung.