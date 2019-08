US-Gericht entscheidet in KGL-Diffamierungs-Rechtsfall zugunsten von Agility

Gericht in Pennsylvania bestätigt Entscheidung zugunsten vonAgility aus dem Jahr 2018Kuwait-Stadt (ots/PRNewswire) - Ein Landgericht in den USA hatletzte Woche eine Entscheidung eines vorinstanzlichen Gerichtszugunsten von Agility bestätigt - in einem Rechtsfall, zu dem esgekommen war, nachdem ein Whistleblower-Schreiben die US-Regierunginformierte, dass zwischen KGL und staatlichen iranischenKörperschaften Geschäftsbeziehungen bestanden.Der Pennsylvania Superior Court wies KGLs Anfechtung eines voneinem vorinstanzlichen Gericht gefällten Urteils im summarischenVerfahren zugunsten von Agility in einer 2012 von KGL eingereichtenDiffamierungsklage ab. Beide Unternehmen sind Anbieter vonLogistikdienstleistungen, die Verträge mit der US-Regierungunterhalten.Mit der Bestätigung der Abweisung erkannte der Superior Court dieSchlussfolgerung des erstinstanzlichen Gerichts an, dass "es keinenwirklichen Streitpunkt rechtserheblicher Art [bezüglich derErkenntnis] gab, dass die faktischen Behauptungen ... zu KGLsVerbindungen mit iranischen Körperschaften im Wesentlichen wahrwaren."Die Entscheidung durch den Pennsylvania Superior Court ist einSieg für die Rechte von Whistleblowern und für Transparenz beiVerträgen mit staatlichen Stellen.Der Superior Court bestätigte die Erkenntnisse desvorinstanzlichen Gerichtes, dass die Schreiben, die von Agility anverschiedene US-Regierungsbehörden und -büros verschickt wordenwaren, sich mit Sachverhalten öffentlichen Interesses befassten undeine geschützte politische Meinungsäußerung enthielten - sowieInformationen über KGLs Beziehung zu iranischen Körperschaften, dieim Allgemeinen unstreitig war.Das ursprüngliche erstinstanzliche Gericht hatte KGLs Behauptungen2018 abgewiesen, nachdem es entschieden hatte, dass KGL es versäumthabe, zu zeigen, dass es durch die Handlungen von Agility Schadenerlitten hat.Informationen zu AGILITYAgility ist ein weltweit aktives Logistikunternehmen mitJahreserlösen von 5,1 Milliarden US-Dollar und 26.000 Mitarbeitern inüber 100 Ländern. Es ist einer der weltweit führenden Spediteure undVertragslogistikanbieter sowie ein Leader und Investor beiTechnologien zur Verbesserung der Lieferketteneffizienz. Agility hälteine Vorreiterposition in Schwellenmärkten und ist einer der größtenprivaten Eigentümer und Entwickler von Lagerhaltungs- undLeichtindustrieparks im Nahen Osten, in Afrika und Asien. AgilitysTochtergesellschaften bieten Dienstleistungen für die FelderTreibstofflogistik, Flughäfen, Gewerbeimmobilien- undFacilities-Management, Zoll-Digitalisierung sowieRemote-Infrastruktur an.Weitere Informationen über Agility finden Sie unter www.agility.com.Twitter: twitter.com/agilityLinkedIn: linkedin.com/company/agilityYouTube: youtube.com/user/agilitycorpLogo - https://mma.prnewswire.com/media/946505/Agility_Public_Warehousing_Company_Logo.jpgPressekontakt:Emeel BishayDirectorFleishmanHillard Middle EastMobil: +971 55 886 2717E-Mail: Emeel.Bishay@fleishman.comOriginal-Content von: Agility Public Warehousing Company KSCP, übermittelt durch news aktuell