US-Fool: Es gibt 8.000 Gründe, warum die Walt-Disney-Aktie ein Kauf sein könnte

Häufig reicht ein Grund, warum die Aktie von Walt Disney (WKN: 855686) für viele Investoren ein Kauf sein könnte: ein Turnaround nach COVID-19. Oder aber auch ein solides Wachstum mithilfe der Streaming-Dienste. Wir sehen ziemlich schnell, dass es damit eigentlich bereits zwei gute Gründe gibt, jetzt auf die Aktie zu setzen. Wobei das natürlich bei dir liegt.

Allerdings gibt es für einen US-Fool jetzt womöglich 8.000 gute Gründe, weshalb die Walt-Disney-Aktie attraktiv sein könnte. Ja, du hast richtig gelesen, und die Anzahl könnte sich noch auf 25.000 mehr als verdreifachen. Was diese Gründe sind? Und meine Perspektive? Das gibt’s, wenn du weiterliest.

Walt-Disney-Aktie: Die 8.000 Gründe im Blick

Ein Foolisher US-Kollege aus Übersee hat einmal nachgezählt: Die 8.000 Gründe, weshalb die Walt-Disney-Aktie ein Kauf sein könnte, hängen mit der Menge von Charakteren zusammen, die wohl alleine das Marvel-Universum besitzt. Für den Analysten handelt es sich hierbei um eine regelrechte Goldgrube, in der der US-Medien- und Freizeitkonzern noch lange graben kann.

So wie zuletzt eben auch mit Black Widow. Walt Disney hat mit diesem Film einen weiteren Spielfilm herausgebracht, der derzeit Erfolge feiert. Sowohl in den Kinos, wo das Einspielergebnis bereits in dreistelliger Millionen-US-Dollar-Höhe liegt. Aber eben auch für Disney+, wo es im Rahmen einer VIP-Premium-Mitgliedschaft die Senderechte gab. Rund 60 Mio. US-Dollar soll der Konzern auch mit diesem Angebot eingenommen haben.

Im Endeffekt ist das auch die Quintessenz: Walt Disney kann alleine bei Marvel noch jede Menge Charaktere launchen und sie mit einem eigenen Film oder einer Serie ausstatten. Zudem kommt das Star-Wars-Universum dazu und viele weitere eigene Formate. Insgesamt 25.000 Möglichkeiten könnte der Micky-Maus-Konzern damit noch besitzen. Wobei ich mich frage, ob es bei allen wirklich für eine Story reicht.

Walt Disney ist an den Kinokassen überaus erfolgreich. Gerade Marvel und Star Wars sind nicht selten Blockbuster. Insofern ist die Frage der Monetarisierung ebenfalls klar: Beliebter Content sorgt auch an der Kinokasse für jede Menge Umsatz.

Meine Perspektive: Weniger zyklisches Filmstudiogeschäft

Worauf mich der US-Fool-Analyst im Rahmen seiner Analyse mit Blick auf die 8.000 Charaktere aufmerksam gemacht hat, ist das Folgende. Grundsätzlich könnte dieser Fundus so stark und so beliebt sein, dass sich in Zukunft ein überaus starker Fokus auf dieses Segment anbieten könnte. Walt Disney könnte selbst mit regelmäßigen Filmen und zwei bis drei potenziellen Marvel-, Star-Wars- oder anderen beliebten Formaten pro Quartal sein Limit nicht ausgereizt haben. Und damit zu einem wenig zyklischen Filmstudio werden. Die Menge macht’s, gepaart mit der Qualität.

Aber nicht nur für die Kinokassen ist das wertvoll, sondern eben auch für exklusive Eigenproduktionen für Disney+. Auch wenn diese Zahl daher bloß mittelbar relevant für die Wachstumsgeschichte ist, so zeigt sie, wie stark die Content-Macht hinter dem Maushaus ist. Qualität und Quantität könnten sich hier definitiv auszahlen.

Der Artikel US-Fool: Es gibt 8.000 Gründe, warum die Walt-Disney-Aktie ein Kauf sein könnte ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Walt Disney. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Walt Disney.

Motley Fool Deutschland 2021