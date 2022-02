US Foods Holding-Aktie: Das macht die Rendite!

Laut unserer Analyse verdiente die US Foods Holding (NYSE:USFD) im vierten Quartal 69,00 Mio. $, was einem Anstieg von 7,81% gegenüber dem Vorquartal entspricht. Der Umsatz von US Foods Holding sank auf 7,64 Mrd. $, was einer Veränderung von 3,18 % gegenüber dem dritten Quartal entspricht. Im 3. Quartal verdiente US Foods Holding 64,00 Mio. $, während der Umsatz 7,89 Mrd. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung