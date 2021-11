US-Fluggesellschaft Delta rechnet für Montag mit Vollauslastung

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

FRANKFURT/ATLANTA (dpa-AFX) - Die US-Fluggesellschaft Delta rechnet für diesen Montag (8. November) mit voll ausgelasteten internationalen Flügen in die USA.



Grund ist das Ende des Einreiseverbots für Bürgerinnen und Bürger aus der EU und weiteren Staaten. Der damalige US-Präsident Donald Trump hatte es im März 2020 erlassen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Auch in den darauffolgenden Wochen werde es ein anhaltend hohes Passagieraufkommen geben, hieß es von der Gesellschaft am Freitag. Man werde die Zahl der Flüge auch zu den deutschen Zielen Frankfurt und München steigern./ceb/DP/men